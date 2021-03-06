Atletico Madrid, Real Madrid derbisi hazırlıklarını tamamladı
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Atletico Madrid, Real Madrid derbisi hazırlıklarını tamamladı

06.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:07

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında 7 Mart pazar günü oynanacak Madrid derbisinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek Atletico Madrid, Majadahonda'daki spor tesislerinde antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında 7 Mart pazar günü oynanacak Madrid derbisinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek Atletico Madrid, Majadahonda'daki spor tesislerinde antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.

Atletico Madrid, Real Madrid derbisi hazırlıklarını tamamladı
Atletico Madrid, Real Madrid derbisi hazırlıklarını tamamladı
Atletico Madrid, Real Madrid derbisi hazırlıklarını tamamladı
Atletico Madrid, Real Madrid derbisi hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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