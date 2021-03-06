Atletico Madrid, Real Madrid derbisi hazırlıklarını tamamladı
06.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:07
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında 7 Mart pazar günü oynanacak Madrid derbisinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek Atletico Madrid, Majadahonda'daki spor tesislerinde antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında 7 Mart pazar günü oynanacak Madrid derbisinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek Atletico Madrid, Majadahonda'daki spor tesislerinde antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı