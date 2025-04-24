Atletico Madrid Rayo Vallecano maç özeti ve golleri! (VİDEO) Atletico Madrid Rayo Vallecano geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ATLETİCO MADRİD RAYO VALLECANO MAÇ ÖZETİ

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ATLETİCO MADRİD RAYO VALLECANO ÖZET

Atletico Madrid Rayo Vallecano maç özetini maçın ardından S Sport Plus YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

ATLETİCO MADRİD RAYO VALLECANO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Atletico Madrid Rayo Vallecano maçı 2-0'lık Atletico Madrid üstünlüğüyle devam ediyor.

ATLETİCO MADRİD RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Atletico Madrid Rayo Vallecano maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.