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Atletico Madrid, Liverpool, Madrid, Spor
BBC

Atletico Madrid Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, geçen yılın şampiyonu Liverpool'u deplasmanda uzatmada 3-2 yenerek eledi ve kupada çeyrek finale yükseldi.

12.03.2020 02:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 02:15
Atletico Madrid Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, geçen yılın şampiyonu Liverpool'u deplasmanda uzatmada 3-2 yenerek eledi ve kupada çeyrek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nin tarihinde ilk kez bir maçta uzatmada 4 gol atıldı.

Madrid'de oynanan ilk maçı İspanyol ekibi 1-0 kazanmıştı.

Liverpool, 90 dakikasını çok üstün oynadığı maçta 43. dakikada Wijnaldum'un golüyle geçti ve normal süre 1-0 sonuçlandı.

94. dakikada Firmino'nun golüyle skor 2-0 olduğunda birçok kişi Liverpool'un bu noktadan turu vermeyeceğini düşünüyordu.

Ancak teknik direktörü Diego Simeone'nin inatçı karakterini sahaya yansıtan Atletico Madrid, 97 ve 105. dakikalarda Llorente'nin golleriyle eşitliği sağladı, son saniyelerde de Morata'nın golüyle de hem tur atladı hem de rövanç maçını da uzatmada kazanmış oldu.





Kaleci farkı

Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak kurtarışlarıyla takımının tur atlamasında önemli rol oynarken, Liverpool'un kalecisi Adrian yediği hatalı golle taraftarlarını üzdü.

Liverpool, Alman menajeri Jürgen Klopp yönetiminde ilk kez Avrupa kupalarında iki maçlı bir seride elenmiş oldu.





Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da 2-0 kaybettiği maçın rövanşında seyircisiz oynanan maçta Borussia Dortmund'u Neymar ve Bernat'ın golleriyle 2-0 yenen Paris St-Germain de çeyrek finale yükseldi.

Salı akşamı da Leipzig ve Atalanta çeyrek finale kalmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde diğer dört çeyrek finalist önümüzdeki hafta oynanacak Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea karşılaşmalarından sonra belli olacak.

Manchester City-Real Madrid karşılaşması dışındaki diğer üç maç da, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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BBC

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