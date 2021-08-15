Atletico Madrid, La Liga'daki ilk maçında 3 puan aldı
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Atletico Madrid, La Liga'daki ilk maçında 3 puan aldı

Atletico Madrid, La Liga'daki ilk maçında 3 puan aldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 2021-22 sezonunun ilk haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 yendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 2021-22 sezonunun ilk haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 yendi.

Son şampiyon Atletico Madrid, yeni sezonun açılış haftasında Celta Vigo'ya konuk oldu.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 23 ve 64. dakikada Correa attı. Celta Vigo'nun golünü ise 59. dakikada Aspas (penaltıdan) kaydetti.

Celta Vigo'dan Mallo, Atletico Madrid'den de Hermoso, 90+5'inci dakikada kırmızı kart gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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