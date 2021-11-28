Atletico Madrid, La Liga'da haftayı 3 puanla kapattı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atletico Madrid, La Liga'da haftayı 3 puanla kapattı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Atletico Madrid, La Liga'da haftayı 3 puanla kapattı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Atletico Madrid, Cadiz'i 4-1 yendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin ( La Liga ) 15. haftasında Atletico Madrid, Cadiz'i 4-1 yendi.

Haftaya 4. sırada başlayan Atletico Madrid, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cadiz'e konuk oldu.

Son şampiyon Atletico Madrid, Lemar'ın 56, Griezmann'ın 70, Correa'nın 76 ve Cunha'nın 86. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Atletico Madrid, puanını 29'a yükseltti. Cadiz ise 12 puanda kaldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title