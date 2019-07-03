Atletico Madrid Felix transferini açıkladı

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Benfica'nın 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix'i 126 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki golcü ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve Portekiz kulübüne 126 milyon Euro ödendiği açıklandı. A. Madrid, Felix'i kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atmış oldu. Geçtiğimiz sezon Benfica'da 43 maçta forma giyen ve 20 gol atan Felix, Neymar, Coutinho ve Mbappe'nin ardından en pahalı 4. transfer olarak Dünya Futbol Tarihi'ndeki yerini aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA