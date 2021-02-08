Atletico Madrid'de Lemar ve Herrera'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı
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Atletico Madrid'de Lemar ve Herrera'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı

08.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:38
Atletico Madrid'de Lemar ve Herrera'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Atletico Madrid Kulübü, orta saha oyuncuları Fransız Thomas Lemar ve Meksikalı Hector Herrera'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

La Liga'nın sağlık protokolleri doğrultusunda iki futbolcunun da evlerindeki 10 günlük izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Bu arada lig lideri Atletico Madrid'de koronavirüs tespit edilen oyuncu sayısı 6'ya yükselmiş oldu. Daha önce 30 Ocak'ta Belçikalı Yannick Carrasco ve İspanyol Mario Hermoso, 3 Şubat'ta Portekizli Joao Felix ve 4 Şubat'ta Fransız Moussa Dembele'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Öte yandan Marca gazetesi, Atletico Madridli futbolcularda Kovid-19'un hızlı yayılan mutasyona uğramış türünün olabileceği iddiasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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