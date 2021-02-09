Atletico Madrid'de Fransız Thomas Lemar ve Meksikalı Hector Herrera korona mı oldu?
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Atletico Madrid'de Fransız Thomas Lemar ve Meksikalı Hector Herrera korona mı oldu?

09.02.2021 02:12 | Son Güncelleme: 09.02.2021 02:16
Atletico Madrid'de Fransız Thomas Lemar ve Meksikalı Hector Herrera korona mı oldu?

Atletico Madrid Kulübü, orta saha oyuncuları Fransız Thomas Lemar ve Meksikalı Hector Herrera'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Atletico Madrid'de Fransız Thomas Lemar ve Meksikalı Hector Herrera korona mı oldu?

La Liga'nın sağlık protokolleri doğrultusunda iki futbolcunun da evlerindeki 10 günlük izolasyon sürecinin başladığı belirtildi. Atletico Madrid'de Fransız Thomas Lemar ve Meksikalı Hector Herrera korona mı oldu?

ATLETICO MADRID'DE FRANSIZ THOMAS LEMAR VE MEKSİKALI HECTOR HERRERA KORONA MI OLDU?

Bu arada lig lideri Atletico Madrid'de korona virüs tespit edilen oyuncu sayısı 6'ya yükselmiş oldu. Daha önce 30 Ocak'ta Belçikalı Yannick Carrasco ve İspanyol Mario Hermoso, 3 Şubat'ta Portekizli Joao Felix ve 4 Şubat'ta Fransız Moussa Dembele'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Öte yandan Marca gazetesi, Atletico Madridli futbolcularda Kovid-19'un hızlı yayılan mutasyona uğramış türünün olabileceği iddiasında bulundu.

Haber kaynağı: Anadolu Ajansı/ Mutlu Demirtaştan

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