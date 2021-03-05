Atletico Madrid'de derbi hazırlıkları
05.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:17
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında 7 Mart pazar günü oynanacak Madrid derbisinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek Atletico Madrid hazırlıklarını Wanda Metropolitano Stadı'nda sürdürdü.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında 7 Mart pazar günü oynanacak Madrid derbisinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek Atletico Madrid hazırlıklarını Wanda Metropolitano Stadı'nda sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atletico Madrid