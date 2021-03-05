Atletico Madrid'de derbi hazırlıkları
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Atletico Madrid'de derbi hazırlıkları

05.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:17

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında 7 Mart pazar günü oynanacak Madrid derbisinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek Atletico Madrid hazırlıklarını Wanda Metropolitano Stadı'nda sürdürdü.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 26. haftasında 7 Mart pazar günü oynanacak Madrid derbisinde sahasında Real Madrid'i konuk edecek Atletico Madrid hazırlıklarını Wanda Metropolitano Stadı'nda sürdürdü.

Atletico Madrid'de derbi hazırlıkları
Atletico Madrid'de derbi hazırlıkları
Atletico Madrid'de derbi hazırlıkları
Atletico Madrid'de derbi hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atletico Madrid

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