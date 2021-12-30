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Atletico Madrid'de 5 koronavirüs vakası

Atletico Madrid'de 5 koronavirüs vakası
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de 4 futbolcu ve teknik direktör Diego Simeone, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İspanya 1. Futbol Ligi ( La Liga ) takımlarından Atletico Madrid'de 4 futbolcu ve teknik direktör Diego Simeone, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli teknik direktör Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncuların ve teknik adamın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya alındığı da ifade edildi. Atletico Madrid'in 2 Ocak Pazar günü ligde konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına yedek ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Vaka sayılarında son dönemde büyük artış yaşanan La Liga'da son olarak Barcelona'da Kovid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 10'a yükselmişti.

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AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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