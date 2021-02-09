Atletico Madrid - Celta Vigo maçı özeti! Atletico Madrid - Celta Vigo maçı kaç kaç bitti?

İspanya La Liga 22. haftasında Madrid'de Atletico Madrid - Celta Vigo maçı yapıldı. Futbolseverlerin heyecanla izlediği Atletico Madrid - Celta Vigo maçı özeti! Atletico Madrid - Celta Vigo maçı kaç kaç bitti?

ATLETICO MADRID - CELTA VİGO MAÇI ÖZETİ!

Futbolseverler Atletico Madrid - Celta Vigo maçında büyük bir mücadeleye tanıklık etti. İlk yarıda 13. dakikada Atletico takımında Santi Mina'nın ilk golüyle maç heyecanı başladı. Ardından 45. dakikada Luis Suarez golü Atletico Madrid - Celta Vigo maçında berabere gidildi. Luis Suarez rüzgarı esmeye devam ederken 50. dakikada bir gol daha atarak skoru 1-2 öne taşıdı.

Karşılaşmaya sonlara doğru giderken her iki takım da mücadeleyi asla elden bırakmadı. 89. dakikada geriden gelen Atletico Madrid takımını, Facundo Ferreyra'nin golü skoru berabere getirdi.

Son dakika golüyle berabere biten maçta Atletico Madrid rakiplerinin karşısında 8 puan önde ilerlemekte ve Celta Vigo takımı ise 26 puana yükseldi.

ATLETICO MADRID - CELTA VİGO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

8 maçtır ard arda galibiyet kazanan Atletico Madrid takımı,Celta Vigo takımıyla yaptığı maç berabere bitti.Atletico Madrid - Celta Vigo maçı son dakika golüyle 2 - 2 sonlandı.