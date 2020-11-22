Atletico Madrid-Barcelona maç sonucu ne? Atletico Madrid-Barcelona maçı kaç kaç bitti?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atletico Madrid-Barcelona maç sonucu ne? Atletico Madrid-Barcelona maçı kaç kaç bitti?

22.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 22.11.2020 00:34
Atletico Madrid-Barcelona maç sonucu ne? Atletico Madrid-Barcelona maçı kaç kaç bitti?

İspanya La Liga'nın 10 haftasında Ligin zirvesini zorlayan Atletico Madrid ile Barcelona yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan ev sahibi Atletico Madrid, son 5 karşılaşmasında tek galibiyet alan Barça'ya karşı kazanmak ve ligin zirvesine giden yolda avantaj kazanmak istiyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı.

İspanya La Liga'nın 10 haftasında Ligin zirvesini zorlayan Atletico Madrid ile Barcelona yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan ev sahibi Atletico Madrid, son 5 karşılaşmasında tek galibiyet alan Barça'ya karşı kazanmak ve ligin zirvesine giden yolda avantaj kazanmak istiyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı. Atletico Madrid-Barcelona maç sonucu ne? Atletico Madrid-Barcelona maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar haberimizde...

ATLETİCO MADRİD-BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Atletico Madrid-Barcelona maçı sonucu 1-0 Atletico Madrid'in galibiyeti ile sonuçlandı.

ATLETİCO MADRİD-BARCELONA İLK 11'LER

Atletico Madrid

Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso, Liorente, Koke, Saul, Carrasco, Correa, J. Felix

Barcelona

Stegen, S. Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Pjanic, de Jong, Dembele, Messi, Pedri, Griezmann

İlgili Haberler

Türkiye Macaristan maç sonucu : Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti?
Türkiye Macaristan maç sonucu : Macaristan Türkiye maçı kaç kaç bitti?
Anadolu Efes Khimki Moskova maç sonucu | Anadolu Efes basketbol maçı kaç kaç bitti?
Anadolu Efes Khimki Moskova maç sonucu | Anadolu Efes basketbol maçı kaç kaç bitti?
Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Hırvatistan maçı sonucu kaç kaç?
Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Hırvatistan maçı sonucu kaç kaç?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ersin Tatar Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Berk Oktay Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Şenol Güneş Samet Aybaba Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atletico Madrid-Barcelona maç sonucu ne? Atletico Madrid-Barcelona maçı kaç kaç bitti? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 00:34:16. #1.14#
title