Atletico Madrid-Barcelona maç sonucu ne? Atletico Madrid-Barcelona maçı kaç kaç bitti?

İspanya La Liga'nın 10 haftasında Ligin zirvesini zorlayan Atletico Madrid ile Barcelona yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan ev sahibi Atletico Madrid, son 5 karşılaşmasında tek galibiyet alan Barça'ya karşı kazanmak ve ligin zirvesine giden yolda avantaj kazanmak istiyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı.

İspanya La Liga'nın 10 haftasında Ligin zirvesini zorlayan Atletico Madrid ile Barcelona yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan ev sahibi Atletico Madrid, son 5 karşılaşmasında tek galibiyet alan Barça'ya karşı kazanmak ve ligin zirvesine giden yolda avantaj kazanmak istiyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı. Atletico Madrid-Barcelona maç sonucu ne? Atletico Madrid-Barcelona maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar haberimizde...

ATLETİCO MADRİD-BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Atletico Madrid-Barcelona maçı sonucu 1-0 Atletico Madrid'in galibiyeti ile sonuçlandı.

ATLETİCO MADRİD-BARCELONA İLK 11'LER

Atletico Madrid

Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso, Liorente, Koke, Saul, Carrasco, Correa, J. Felix

Barcelona

Stegen, S. Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Pjanic, de Jong, Dembele, Messi, Pedri, Griezmann