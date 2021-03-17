Atletico Madrid 1-2 Chelsea Maç Özeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Atletico Madrid 1-2 Chelsea Maç Özeti

17.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:23

2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun grup aşamalarında Chelsea, Atletico Madrid'e konuk oldu. Londra ekibi, Antoine Griezmann'ın golüyle geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda Morata'yla beraberliği yakalamasının ardından maçın uzatma anlarında Michy Bathshuayi'nin ayağından bulduğu golle güçlü rakibini mağlup etti.

2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun grup aşamalarında Chelsea, Atletico Madrid'e konuk oldu. Londra ekibi, Antoine Griezmann'ın golüyle geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda Morata'yla beraberliği yakalamasının ardından maçın uzatma anlarında Michy Bathshuayi'nin ayağından bulduğu golle güçlü rakibini mağlup etti.

Atletico Madrid 1-2 Chelsea Maç Özeti

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atletico Madrid 1-2 Chelsea Maç Özeti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:28:13. #1.16#
title