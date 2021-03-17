Atletico Madrid 1-2 Chelsea Maç Özeti

2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun grup aşamalarında Chelsea, Atletico Madrid'e konuk oldu. Londra ekibi, Antoine Griezmann'ın golüyle geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda Morata'yla beraberliği yakalamasının ardından maçın uzatma anlarında Michy Bathshuayi'nin ayağından bulduğu golle güçlü rakibini mağlup etti.