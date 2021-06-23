"Atlet Cemal" 15 yıldır işine koşarak gidip geliyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yardımcı personel olarak çalışan 59 yaşındaki Cemal Keçeci, 15 yıldır işine koşarak gidiyor, evine de aynı şekilde koşarak dönüyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yardımcı personel olarak çalışan 59 yaşındaki Cemal Keçeci, 15 yıldır işine koşarak gidiyor, evine de aynı şekilde koşarak dönüyor.

Sigarayı 40 yıl önce bırakarak spor yapmaya başlayan Cemal Keçeci, hayatının bir parçası haline gelen koşmayı çok seviyor. Keçeci, bu tutkusunu 15 yıl önce yardımcı personel olarak işe girdiği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde de sürdürdü.

İl dışı seyahatleri dışında ulaşım aracı kullanmamaya gayret gösteren Keçeci, her sabah spor kıyafetlerini giyerek 3 kilometre mesafedeki iş yerine koşarak gidiyor. Soyunma odasında kıyafetlerini değiştirdikten sonra işinin başına geçen Keçeci, mesai bitiminde evine yine koşarak ulaşıyor.

Çevresinde "Atlet Cemal" olarak tanınan Keçeci, spor tutkusunu gençlere aşılamaya çalışıyor.

"Koşmadığımda başıma ağrılar giriyor"

Cemal Keçeci, AA muhabirine, günlük 20 kilometre koştuğunu söyledi.

Katıldığı birçok koşu yarışmasından dereceleri bulunduğunu anlatan Keçeci, "Yarışmalara katılıyorum ve bayrak koşuları yapıyorum. Bir yarışmada 43 kilometre koştum ve derece aldım. Trabzon'da düzenlenen koşu yarışmasında 20 kilometrede dünya üçüncüsü oldum. Her yarışmaya katılmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Keçeci, koşmayı hayatının bir parçası haline getirdiğini vurgulayarak, şunları belirtti:

"Sağlıklı yaşamak için koşmalıyız fakat bir amacım da yaşım biraz ileri olduğu için gençlere örnek olmak istiyorum. Onları ateşleyerek sporu sevdirmek istiyorum. Gençlere örnek oluyorum."

Her işimi koşarak hallettiğini aktaran Keçeci, "Kent merkezine koşarak giderim. Günlük 4 saat hiç durmadan koştuğum oluyor. Her fırsatta koşuyorum. Sağlığım inanılmaz yerinde. Koşmadığımda başıma ağrılar giriyor, kendimi kötü hissediyorum ama günlük koşumu yaptığımda dünyaya yeniden gelmiş gibi oluyorum. Hiçbir rahatsızlığım yok. Emekli olsam da koşacağım, hatta ölesiye kadar koşacağım." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş