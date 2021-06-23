"Atlet Cemal" 15 yıldır işine koşarak gidip geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Atlet Cemal" 15 yıldır işine koşarak gidip geliyor

'Atlet Cemal' 15 yıldır işine koşarak gidip geliyor
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Spor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yardımcı personel olarak çalışan 59 yaşındaki Cemal Keçeci, 15 yıldır işine koşarak gidiyor, evine de aynı şekilde koşarak dönüyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yardımcı personel olarak çalışan 59 yaşındaki Cemal Keçeci, 15 yıldır işine koşarak gidiyor, evine de aynı şekilde koşarak dönüyor.

Sigarayı 40 yıl önce bırakarak spor yapmaya başlayan Cemal Keçeci, hayatının bir parçası haline gelen koşmayı çok seviyor. Keçeci, bu tutkusunu 15 yıl önce yardımcı personel olarak işe girdiği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde de sürdürdü.

İl dışı seyahatleri dışında ulaşım aracı kullanmamaya gayret gösteren Keçeci, her sabah spor kıyafetlerini giyerek 3 kilometre mesafedeki iş yerine koşarak gidiyor. Soyunma odasında kıyafetlerini değiştirdikten sonra işinin başına geçen Keçeci, mesai bitiminde evine yine koşarak ulaşıyor.

Çevresinde "Atlet Cemal" olarak tanınan Keçeci, spor tutkusunu gençlere aşılamaya çalışıyor.

"Koşmadığımda başıma ağrılar giriyor"

Cemal Keçeci, AA muhabirine, günlük 20 kilometre koştuğunu söyledi.

Katıldığı birçok koşu yarışmasından dereceleri bulunduğunu anlatan Keçeci, "Yarışmalara katılıyorum ve bayrak koşuları yapıyorum. Bir yarışmada 43 kilometre koştum ve derece aldım. Trabzon'da düzenlenen koşu yarışmasında 20 kilometrede dünya üçüncüsü oldum. Her yarışmaya katılmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Keçeci, koşmayı hayatının bir parçası haline getirdiğini vurgulayarak, şunları belirtti:

"Sağlıklı yaşamak için koşmalıyız fakat bir amacım da yaşım biraz ileri olduğu için gençlere örnek olmak istiyorum. Onları ateşleyerek sporu sevdirmek istiyorum. Gençlere örnek oluyorum."

Her işimi koşarak hallettiğini aktaran Keçeci, "Kent merkezine koşarak giderim. Günlük 4 saat hiç durmadan koştuğum oluyor. Her fırsatta koşuyorum. Sağlığım inanılmaz yerinde. Koşmadığımda başıma ağrılar giriyor, kendimi kötü hissediyorum ama günlük koşumu yaptığımda dünyaya yeniden gelmiş gibi oluyorum. Hiçbir rahatsızlığım yok. Emekli olsam da koşacağım, hatta ölesiye kadar koşacağım." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Atlet Cemal" 15 yıldır işine koşarak gidip geliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 11:26:55. #1.14#

title