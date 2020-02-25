Atlaspark'ta ''ikinci el eşya festivali'' "atma değerlendir''

25.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:31

''Atma Değerlendir'' mottosunu odak noktasına alan Festival, çağımızın tüketim dünyasında, gereksiz tüketimin önüne geçip, var olanın yeniden değerlendirilmesine ortam yaratarak çevreye ve aile bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor. Girişlerin ücretsiz olduğu Festivalde ziyaretçiler, gün boyu ihtiyacı olan ürünleri daha uygun fiyata alma imkanı yakalarken keyifli üç gün geçirecek. Sultanbeyli'nin gözde Alışveriş Merkezi Atlaspark'ta 06-08 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Festival'de antika, ikinci el ve tasarımcıların ürünlerin bulunduğu standlar meraklılarıyla buluşacak.

6-8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Festival renkli etkinliklere de ev sahipliği yapacak

ZUHAL TOPAL ile SÖYLEŞİ ZAMANI

Atlaspark'ta düzenlenecek İkinci El Eşya Festivali'nde TV dünyasının yıldız ismi Zuhal Topal'da sevenleriyle bir araya gelecek. Ekranların sevilen yüzü; Dünya Kadınlar Günü'nde 8 Mart Pazar saat 16:00'da ''Zuhal Topal ile Söyleşi Zamanı'' etkinliği kapsamında hayranlarıyla buluşacak.

Eğlenceli Showlar Mülayim'den

Festivalin son gününe denk gelen Dünya Kadınlar Günü'nde İkinci el meraklılarını ''Mülayim'' ile eğlenceli saatler bekliyor. Seda Sayan'ın eski yardımcısı olan, ''Mülayim Yollarda'' programı ile önemli bir çıkış yakalayan Mülayim (Cengiz Çimen) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Festivale konuk olarak tüm gün showlarıyla renk katacak.

İstanbul Anadolu Yakasında ilk defa Atlaspark'ta düzenlenecek İkinci El Festivali hakkında bilgi veren 2. El Festival Komitesi Başkanı Aslı Kamber Işıkoğlu ''2. El Festivali günümüz tüketim toplumunda bir farkındalık projesi olarak İstanbul Kilyos Yeşilçiftlik Restaurant'da başlamıştı. Yola çıkış noktasında tam anlamıyla kazan kazan felsefesini hayata geçiren Festival kapsamında, kullanılan eşyalar atılmayıp el değiştiriyor ve böylelikle aile bütçesine katkı sağlanarak doğaya daha az atık bırakılıyor. Daha önce farklı lokasyonlarda 24 defa düzenlediğimiz İkinci El Festivali'ni ilk defa İstanbul'un Anadolu Yakasında, Sultanbeyli'nin gözde Alışveriş Merkezi Atlaspark'ta gerçekleştireceğiz. Hedefimiz tüm ikinci el meraklılarına ulaşmak. Bu noktada hesaplı alışveriş yapmak ve gün boyu keyifli zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri Atlaspark'ta düzenlenecek 2. El Eşya Festivalimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız' dedi.

Kaynak: Bültenler