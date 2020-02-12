Atlasglobal uçuşlarını durdurdu
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Atlasglobal uçuşlarını durdurdu

ATLASGLOBAL Havayolları, uçuşlarını durdurdu.

12.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:31
Atlasglobal uçuşlarını durdurdu

ATLASGLOBAL Havayolları, uçuşlarını durdurdu. 

26 Kasım'da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal 21 2019 tarihinde Antalya, Londra, , Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı. Şirket, uçuşlarını durdurma kararı aldı. Atlasglobal karar sonrası son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştirdi. Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet etiği öğrenildi.

 

 


Kaynak: DHA
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