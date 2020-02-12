Atlasglobal uçuşlarını durdurdu
ATLASGLOBAL Havayolları, uçuşlarını durdurdu.
ATLASGLOBAL Havayolları, uçuşlarını durdurdu.
26 Kasım'da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı. Şirket, uçuşlarını durdurma kararı aldı. Atlasglobal karar sonrası son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştirdi. Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet etiği öğrenildi.