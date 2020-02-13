'AtlasGlobal havayolu şirketi iflas etti' iddiası

13.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:15

Türkiye'nin önemli havayolu şirketlerinden biri olan ancak maliyet artışları nedeniyle ekonomik zorluklar çeken AtlasGlobal firmasının iflas ettiği iddia edildi.



AirPort Haber sitesinde yer alan iddiaya göre personel ile toplantı yapıldı ve 14 Şubat'tan itibaren işe gelmemeleri tebliğ edildi. Euronews.com'da Görüntüle