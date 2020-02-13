'AtlasGlobal havayolu şirketi iflas etti' iddiası
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'AtlasGlobal havayolu şirketi iflas etti' iddiası

Türkiye'nin önemli havayolu şirketlerinden biri olan ancak maliyet artışları ve ekonomik dalgalanma nedeniyle ekonomik zorluklar çeken AtlasGlobal firmasının iflas ettiği iddia edildi.

13.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:15
'AtlasGlobal havayolu şirketi iflas etti' iddiası

'nin önemli havayolu şirketlerinden biri olan ancak maliyet artışları nedeniyle ekonomik zorluklar çeken AtlasGlobal firmasının iflas ettiği iddia edildi.


AirPort sitesinde yer alan iddiaya göre personel ile toplantı yapıldı ve 14 Şubat'tan itibaren işe gelmemeleri tebliğ edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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