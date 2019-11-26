Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurdu
Haberler » Güncel » Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurdu - Haber

Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurdu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlas Global Havayollarının tarifeli uçuşlarını 21 Aralık kadar durdurduğunu bildirdi.

26.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:14
Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurdu

, Atlas Global Havayollarının tarifeli uçuşlarını 21 kadar durdurduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün hesabından yapılan paylaşımda, "Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmuştur. Yolcuların mağduriyetine ilişkin hususları 15 Aralık itibarı ile tespit ederek telafi edeceğini ifade etmiştir. Genel Müdürlüğümüz yolcu haklarına ait hususların takipçisi olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et