Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulundu
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Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulundu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlas Global Havayollarının iflas başvurusunda bulunduğunu ve uçuşlarının durdurulduğunu bildirdi.

14.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:02
Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulundu

(SHGM), Atlas Global Havayollarının iflas başvurusunda bulunduğunu ve uçuşlarının durdurulduğunu bildirdi.

SHGM'nin hesabından yapılan paylaşımda, "Atlasjet Havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Atlas Global Havayolları, ara verdiği tarifeli uçuşlarına tekrar başlamıştı.

Kaynak: AA
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