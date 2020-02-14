Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulundu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlas Global Havayollarının iflas başvurusunda bulunduğunu ve uçuşlarının durdurulduğunu bildirdi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlas Global Havayollarının iflas başvurusunda bulunduğunu ve uçuşlarının durdurulduğunu bildirdi.
SHGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Atlasjet Havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.
Atlas Global Havayolları, ara verdiği tarifeli uçuşlarına tekrar başlamıştı.