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Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı

Nakit akışı sıkıntısı nedeniyle uçuşlarına ara veren Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu.

16.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:54
Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı

Nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla uçuşlarını durduran AtlasGlobal Havayolları, 21 2019 Cumartesi itibariyle operasyonlara yeniden başlayacağını bildirdi.

26 Kasım'da yaptığı açıklamada, nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla 21 Aralık'a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklayan AtlasGlobal'den yeni bir açıklama geldi.

21 ARALIK'TA UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Havayolu tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15'de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz."

Kaynak: AA
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