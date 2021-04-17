Atlas Defence, grip ve soğuk algınlığı virüslerini engelliyor
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Atlas Defence, grip ve soğuk algınlığı virüslerini engelliyor

Atlas Defence, grip ve soğuk algınlığı virüslerini engelliyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Tıbbi cihaz üreticilerinden İnvamed, grip ve soğuk algınlığına yol açan virüsleri hastalık başlamadan engelleyen "Atlas Defence" ürününü piyasaya sundu.

Tıbbi cihaz üreticilerinden İnvamed, grip ve soğuk algınlığına yol açan virüsleri hastalık başlamadan engelleyen "Atlas Defence" ürününü piyasaya sundu.

İnvamed'in açıklamasına göre, Türkiye'de ve tüm dünyada satışa çıkarılan Atlas Defence, mikro jel üçlü etki mekanizmasıyla grip ve soğuk algınlığı virüsünün gelişmesini ve yayılmasını engelleyerek vücuttan uzaklaştırıyor.

Soğuk algınlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarının belirtileri başlangıç gösterildiğinde vücuda girebilecek virüsleri engelleyebilecek etkili bir burun spreyi olan Atlas Defence, özellikle Kovid-19 virüslerinin yaygın olduğu bu dönemde öne çıkıyor.

Virüsler, burnun arka tarafındaki hücrelere yüzey reseptörleri aracılığıyla tutunuyor ve hücreleri istila etmeye başlıyor. Atlas Defence, ilk aşamada soğuk algınlığına neden olan virüsleri hapsederek vücut hücrelerine zarar vermelerini engelleyerek etkisizleştirip virüslerin vücuttan atılmalarını sağlıyor.

Ürün, hastalığın ilk belirtilerinde bile koruma sağlayabiliyor ve herkes tarafından kolaylıkla temin edilebiliyor.

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların virüslerini engelleyerek vücuda girmesini engelleyen Atlas Defence, aynı zamanda virüslerin üst solunum yolundan yayılmasını engelliyor.

İlk kullanımdan itibaren nefes almada kolaylık ve ferahlık sağlıyor

Atlas Defence sprey, ilk kullanımdan itibaren beklenilen etkiyi veriyor ve nefes almada kolaylık ve ferahlık sağlıyor. Spreyin özellikle uçak veya sınıf gibi kalabalığın daha az önlenebilir olduğu alanlarda faydalı olabileceği belirtiliyor. Spreyin düzenli olarak uygulanması, hastalıkların bulaşmasını önemli ölçüde azaltabilir.

Sprey iki ana yolla çalışıyor. Birincisi; virüsü burnun içinde, olağan yollarla, ya burun üfleme ya da yutma, ortadan kaldırabileceği yerden yakalıyor ve kalıyor. İkinci olarak, virüs spreyin viskoz kaplaması içinde kapsüllendiğinden, vücut tarafından alınması önlenir. Bu, vücuttaki viral yükü azaltacağı anlamına gelir, ancak virüs parçacıkları bir hapşırma veya öksürük yoluyla başka bir kişiye geçse bile, o kişinin aktif virüs parçacıkları tarafından enfekte olma olasılığı daha düşüktür.

Yetkililer "Bunun gibi ürünler, virüslerin yayılmasını önlemek için hayati önem taşıyan maske takma ve el yıkama gibi mevcut önlemlerin yerini almıyor" diye ekliyor. "Ancak bu spreyin yapacağı şey, virüs bulaşmasını önlemek ve yavaşlatmak için ikinci bir koruma katmanı eklemektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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