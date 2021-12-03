Atlas 1948 Sineması, MUBI ile iş birliği yaptı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Kültür Yolu'nun merkezinde yer alan ve yenilenen dijital altyapısıyla film festivalleri, galalar, vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948 Sineması, "art house" film seçkileriyle bilinen dijital sinema platformu MUBI ile iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında aralık ayı itibarıyla Atlas 1948 Sineması, "MUBI En İyiler Seçkisi"ne ev sahipliği yapacak.

Kült klasiklerden modern başyapıtlara dünyanın her köşesinden filmlerin yayınlandığı dijital platform MUBI'de her ay en çok seyredilen filmler, yenilenen Atlas Sineması'nda özel MUBI kuşağı ile beyazperdeye taşınacak.

İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması İşletme Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital platformların yükseliş trendinde olduğunu belirtti.

Tuzcu, "Biz de köklü geçmişi olan ve son teknolojiyle yenilenen Atlas 1948 Sineması'nda geleneksel ile dijital deneyimi bir araya getiriyoruz. Bizim fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz sinema deneyimini, MUBI online dünyada gerçekleştiriyor. MUBI'nin binlerce film arşivinden izleyicilerin o ay en çok tercih ettiği filmleri 'MUBI En İyiler Seçkisi'yle beyazperdede sinemaseverler ile buluşturacağız."

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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