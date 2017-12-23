Atlarsın- Atlayamazsın' İddiasına Polis Soruşturması (2)

POLİS KURSİYERLERİN İFADESİNİ ALDI



Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, Abdulkadir K.'nın okuldan düşerken bir işyerinin güvenlik kemara görüntülerine ulaştı. Olay anında K.'nın sınıfında bulunan kursiyerlerin de tek tek ifadelerine başvururken, iddiaya girilip-girilmediğini de araştırmaya başladı.