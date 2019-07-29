Atlarla taşıdıkları kaçak sigaraları bırakıp kaçtılar

Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 3 bin 540 paket kaçak sigara bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yücelen Mahallesi'nde hudut birliklerince gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında İran sınırında şüpheliler tespit edildi.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, gecenin karanlığından ve arazi şartlarından faydalanarak kaçtı.

Bölgede yapılan aramalarda, şüphelilerin atlarla taşıdığı 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA