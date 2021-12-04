Atlarını karda koşturan atlı kızakçılar Çıldır Gölü'nün donmasını bekliyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ta ahırlardan çıkardıkları atlarını karda yaptırdıkları antrenmanla sezona hazırlayan atlı kızakçılar, turistleri gezdirebilmek için Çıldır Gölü'nün tamamen donmasını bekliyor.

İki kent arasında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, bölgenin önemli turizm destinasyonu arasında bulunuyor.

Yazın doğal güzellikleri, kışın da yüzeyinin donması nedeniyle atlı kızak gezintisi ve Eskimo usulü balık avcılığının yapılabildiği göl, her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor.

Çıldır'ın Kars tarafındaki kısmının şimdiden donması üzerine kızakçılar da sezon hazırlıklarına erken başladı.

Rengarenk süsledikleri atlarını kızak bağlayıp göl kenarında beyaza bürünen arazilerde koşturan atlı kızakçılar, sezonu açmak için buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasını bekliyor.

Turistleri göl kenarında karda gezdiriyorlar

Bazı kızakçılar bölgeye gelen turistleri atlı kızağa bindirip, göl kenarında gezinti keyfi yaşatıyor.

Ardahanlı atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç, AA muhabirine, kar yağışına sevindiklerini söyledi.

Atları koşturmak ve kara alıştırmak için dışarı çıkardıklarını anlatan Kılıç, "Atın ayağının kara alışması lazım. Bundan sonra gölün donmasıyla birlikte biz de gölü görmeye gelenleri gezdireceğiz. Ama önceden atın ve kızağın alışması lazım. Sezon başlamadan önce hazırlığımı yapmak için buradayım." dedi.

Kars sınırlarında atlı kızakçılık yapan Ertan Daşdemir de gölün bir kısmının şimdiden donduğunu ifade etti.

Göl kenarındaki karlı arazide turistleri gezdirmeye başladıklarını dile getiren Daşdemir, "Gelen insanlar buraları, buz üstünde atları merak ediyor. Kısmen donan gölün üzerine çıkarak yürüdük. Birkaç gün sonra buz kalınlığı iyi olursa gölün üzerine atlı kızakları çıkarmaya başlayacağız. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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