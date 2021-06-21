Atlarına kamyonet çarpan aileye 23 bin 467 liralık tebligat şoku
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Atlarına kamyonet çarpan aileye 23 bin 467 liralık tebligat şoku

Atlarına kamyonet çarpan aileye 23 bin 467 liralık tebligat şoku
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de 3 ay önce atlarına kamyonet çarpan Akkaya Ailesi'ne, sigorta şirketinden aracın tamir masrafı için 23 bin 467 liralık tebligat geldi.

ARNAVUTKÖY'de 3 ay önce atlarına kamyonet çarpan Akkaya Ailesi'ne, sigorta şirketinden aracın tamir masrafı için 23 bin 467 liralık tebligat geldi. Hurdacılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirten Aslı Akkaya, "Hem 2 atımızı kaybettik, hem de kamyonetin zararını bizden almak istiyorlar. Biz zaten kaymakamlık ve belediyelerden aldığımız yardımlarla ayakta durmaya çalışıyoruz, bu parayı nasıl öderiz bilmiyoruz. İtiraz edeceğiz" dedi.

Kaza, 16 Mart 2021'de Arnavutköy'de meydana geldi. Erdinç Tekin'in kullandığı kamyonet Egemen Caddesi'nde yola çıkan 2 ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan atlardan biri ölürken, diğer at ise ayağından yaralandı. Kazadan 3 ay sonra Akkaya ailesi evlerine gelen tebligatla neye uğradıklarını şaşırdı. Sigorta şirketi, kamyonetin 23 bin 467 lira tutan masrafını aileden talep etti. Hurdacılık yaptıklarını ve tek geçim kaynaklarının atları olduğunu söyleyen İrfan Akkaya ve eşi Aslı Akkaya, köpeklerin saldırısına uğradıkları için atların yola çıktıklarını belirtti. Bu parayı ödeyecek güçlerini olmadığını söyleyen aile duruma tepki gösterdi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ, ÇÜNKÜ ATLARIMIZI BAŞIBOŞ SOKAĞA SALMADIK BİZ HİÇBİR ZAMAN"

Aslı Akkaya, "O gün komşularımız da şahit, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 2 atımız iplerini kopararak koşmaya başladı. Yola yaklaştıkları sırada da kamyonetin korna sesi ile atlar ürkünce yola fırladılar. Meydana gelen kazada bir atımız öldü, bir diğer atımız ise sakat kaldı. Sakat kalan atı, belediyeyi arayarak onlara teslim ettik. Hurdacılıkla geçimimizi sağlıyoruz biz. Eşim bu süreçte el arabası ile hurdacılık yapmaya çalıştı. Zor günler geçirdik ancak bugün gelen tebligatla neye uğradığımızı şaşırdık. 2 attan olduk biz. Bu yetmezmiş gibi bir de kamyonetin tamir masrafını ödeyen sigorta şirketi, ödedikleri parayı bizden tahsil etmek istiyorlar. Biz zaten kaymakamlık ve belediyelerden aldığımız yardımlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu parayı nasıl öderiz bilmiyoruz. İtiraz edeceğiz. Çünkü atlarımızı başıboş sokağa salmadık biz hiçbir zaman. İtiraz ederek gerekli tüm yasal yollara başvuracağız" dedi. Öte yandan Akkaya Ailesi kazada ölen atın yavrusuna ise gözleri gibi bakıyor.

Atlarına kamyonet çarpan aileye 23 bin 467 liralık tebligat şoku
Atlarına kamyonet çarpan aileye 23 bin 467 liralık tebligat şoku

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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