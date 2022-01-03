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Atların kar keyfi

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

Atların kar keyfiERZURUM Erzurum'un Oltu ilçe merkezine yılın ilk karı yağdı.

ERZURUM (İHA) - Atların kar keyfi

ERZURUM Erzurum'un Oltu ilçe merkezine yılın ilk karı yağdı. Aslanpaşa Mahallesi İbrahim bey çiftliğinde karın keyfini atlar çıkardı.

Oltu'ya yılın ilk karı yağdı. Kar kalınlığının 3 santimetreyi aştığı ilçede İbrahim beyin çiftliğindeki atlar kar keyfi yaşadı.

Oltulu İsmail Hakkı Ekinci, "Oltu'ya yılın ilk karı yağdı. Çiftlikteki atları dışarı bıraktım, onlar da karın keyfini çıkardılar mutlu bir şekilde otluyorlar" diye konuştu.

Atların kar keyfi

Atların kar keyfi

Atların kar keyfi

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