Atların heybesinde köyde yaşayan çocuklara kitap taşınıyor Amasya Atlı Spor Kulübü üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkamayan çocuklara atların heybesinde kitap götürüp bu süreçte tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Amasya Atlı Spor Kulübü üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkamayan çocuklara atların heybesinde kitap götürüp bu süreçte tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Amasya Atlı Spor Kulübü üyesi 3 kişi, çiftlikteki atlarını yıkayıp hazırladıktan sonra heybesine yerleştirdikleri 100 temel eser ve masal kitaplarıyla köylerdeki çocuklara ulaşmak için yola koyuluyor.

Girdikleri köylerde atlarıyla kapı kapı gezen kulüp üyeleri, çocuklara kitap hediye edip neden evden çıkmamaları gerektiği konusunda bilgi veriyor.

Karşılarında atlı insanları gören çocuklar ise bir yandan şaşkınlık yaşarken, bir yandan da atları seviyor.

Amasya Atlı Spor Kulübü Başkanı İrfan Kaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların uzun süredir evde kaldığını, bu nedenle onları biraz olsun mutlu edebilmek için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Salgın sürecinde çocukların evde kalmasının önemli olduğunu vurgulayan Kaba, "Kovid-19 nedeniyle okullarımız tatil oldu. Öğrencilerimiz okullara gidemiyor, evden de çıkamıyorlar. Bu nedenle onların ayağına gidelim, kitaplarımızı dağıtalım istedik. Amacımız hem hayvan sevgisini öğrencilerimize aşılamak hem de farkındalık oluşturmak." dedi.

Kulüplerine gelenler arasında atları en fazla çocukların sevdiğini dile getiren Kaba, "Arkadaşlarımızla çocukları mutlu etmek istedik. Atları kapılarının önünde görünce çocuklar çok mutlu oldu. Hediyelerini verdik. Kitapları okusunlar, istediklerinde biz onlara tekrar kitap getiririz. Onlar yeter ki evde ve sağlıklı kalsınlar." ifadesini kullandı.

"Çocuklar gidip atları sevmek istiyorlardı, onlar buraya geldi"

Yolpınar köyünde yaşayan 60 yaşındaki Hüseyin Temiz ise çocukların mutlu olduklarını dile getirerek, "Allah razı olsun, çocukları sevindirdiler. At çiftliği köyümüzün yakınında zaten. Çocuklar oraya gidip atları sevmek istiyorlardı, onlar buraya geldi. Haftalardır evde canı sıkılan çocuklarımıza atları sevmek çok güzel moral oldu." diye konuştu.

Yolpınar köyünde yaşayan 12 yaşındaki Taha Erdem de okullarını çok özlediklerini belirterek, "Evde kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Okula gitmeyi, arkadaşlarımızla oynamayı çok özledik. Bize kitap getirdikleri için hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Bu kitapları okuyacağız ve derslerimize çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA