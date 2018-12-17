Atları, Motosikletin Arkasına Bağladı

Atları, Motosikletin Arkasına Bağladı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Kamışlı kentinde motosiklet sürücüsünün aracın arkasına bağladığı 2 atı götürürken görüntülendi.

Atları, Motosikletin Arkasına Bağladı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Kamışlı kentinde motosiklet sürücüsünün aracın arkasına bağladığı 2 atı götürürken görüntülendi.

Kamışlı'da, bir kişinin 2 atı kullandığı motorliksete bağlayıp, hareket etmesi Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü. Atları motorsikletine bağlayan kişinin, bölgeden hızla uzaklaşması dikkat çekti. - Mardin

Kaynak: DHA
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