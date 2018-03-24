Atlardan 2.5 Milyar Lira İkramiye

Türkiye'de 2017 yılında 6 bin 47 at koşulara katıldı, 360 milyon adet müşterek bahis bileti oynandı, at sahiplerine ikramiye ve yetiştiricilik primi olarak 431 milyon lira ödenirken, yarış severlere toplam 2,5 milyar lira ikramiye dağıtıldı.