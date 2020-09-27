- Atlara denizde özel idman
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- Atlara denizde özel idman

27.09.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:27

- Atlara denizde özel idman Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisi'ndeki atlara, sahilde antrenman yaptırıldı.

- Atlara denizde özel idman

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisi'ndeki atlara, sahilde antrenman yaptırıldı. Tuzlu suya giren atlar, çevredeki vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri antrenörleri ve binicilileri at üzerinde yaptıkları antrenmanları sahile taşıdı. Tesis antrenörleri ve binicileri eşliğinde Atakum ilçesi Çobanlı iskelesi mevkiinde denize sokulan atlar, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Denizden çıkıp dörtnala koşan atlar zaman zaman kum banyosu yaptı. Seyrine doyum olmayan görüntülerin yaşandığı sahilde denize giren atları gören vatandaşlar o anları ilgiyle izledi.

"Tuzlu su atların kas yapısını güçlendiriyor"

Ayda bir kez atları denize sokarak rahatlattıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri Müdürü ve Antrenörü Duhan Doru, denizin atlara keyif vermesinin yanı sıra yaralarına da iyi geldiğini belirterek, "Bu tür antrenmanları belirli periyotlarla yapıyoruz. Denizdeki tuzlu su, eklem, kas ve tırnak yapısına iyi geliyor, Atlarımızın özgüvenini yükseltiyor. Aynı zamanda sonbahardaki iyotlu hava atların solunum yapısına ve sinüzitlerine de iyi geliyor. Bize bu imkanları sağlayan ve her konuda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum" dedi.

- Atlara denizde özel idman
- Atlara denizde özel idman
- Atlara denizde özel idman
- Atlara denizde özel idman
- Atlara denizde özel idman
- Atlara denizde özel idman
- Atlara denizde özel idman
- Atlara denizde özel idman

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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