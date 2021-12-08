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Yola çıkan başı boş ata otomobil böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yola çıkan başı boş ata otomobil böyle çarptı Atlar sürücülere dehşeti yaşattı, o anlar kameraya yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yola çıkan başıboş atlar kazaya neden oldu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Yola çıkan başı boş ata otomobil böyle çarptı

Atlar sürücülere dehşeti yaşattı, o anlar kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yola çıkan başıboş atlar kazaya neden oldu. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İnegöl - Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Fatih Pal yönetimindeki 03 EV 217 plakalı otomobil, yola aniden çıkan başı boş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen at yaralanmasına rağmen kaçarak uzaklaştı. Kaza nedeniyle duran otomobile ise arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada şans eseri yaralananan olmadı.

Kaza sonucu 2 araçta da maddi hasar oluştu. Araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamera görüntülerine; Otomobilin yola çıkan ata çarpması, duran araca ise arkasından gelen aracın çarpmasıyla birlikte, yere düşen atın ayaklanıp kaçtığı anlar yansıdı.

Yola çıkan başı boş ata otomobil böyle çarptı

Yola çıkan başı boş ata otomobil böyle çarptı

Yola çıkan başı boş ata otomobil böyle çarptı

Yola çıkan başı boş ata otomobil böyle çarptı

Yola çıkan başı boş ata otomobil böyle çarptı

Yola çıkan başı boş ata otomobil böyle çarptı

Yola çıkan başı boş ata otomobil böyle çarptı

Yola çıkan başı boş ata otomobil böyle çarptı

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