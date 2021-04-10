Atlar start hakemi emrine giriyor, yarışlarda ilkbahar-yaz sezonu başlıyor

DHANisan ayıyla birlikte Türkiye genelindeki 7 hipodromda İlkbahar-Yaz Yarış sezonu başlıyor.

İSTANBUL-DHA

Nisan ayıyla birlikte Türkiye genelindeki 7 hipodromda İlkbahar-Yaz Yarış sezonu başlıyor. İzmir ve Adana'daki çim yarışlarına ek olarak İstanbul, Ankara ve Bursa'da da safkanlar çim piste çıkıyor.

İstanbul'da at yarışları ilkbahar-yaz sezonu 14 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Sezonun açılışında, 3 yaşlı İngiliz tayları çim pistte 1400 metre mesafede, handikaper Orhan Meker adına düzenlenen koşuda (KV-18) ve 3 yaşlı İngiliz tayları çim pistte 1400 metre mesafedeki Ergin Talay Koşusu'nda (KV-8) mücadele verecek.İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonunda 93 yarış gününde, 459'u çim ve 288'i sentetik olmak üzere toplamda 747 koşuda safkanlar birincilik için sahaya çıkacak. Bu koşuların 427'sinde safkan İngiliz atları, 320'sinde safkan Arap atları start alacak.İstanbul ilkbahar-yaz yarış sezonunda yarışlar; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak. GAZİ KOŞUSU 27 HAZİRAN'DATürk yarışçılığının en önemli mücadelesi olan Gazi Koşusu, 27 Haziran Pazar günü 95'inci kez gerçekleştirilecek. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek diğer önemli koşular ise şöyle; Erkek Tay Deneme ve Dişi Tay Deneme Koşusu: 16 Mayıs Pazar,Kısrak Koşusu ve (G2) Sait Akson Koşusu: 6 Haziran Pazar,İstiklal Savaşı Koşusu: 25 Haziran Cuma,Niğbolu Koşusu: 25 Temmuz Pazar,Çanakkale Zaferi Koşusu: 1 Ağustos PazarVeliefendi Koşusu: 19 Eylül PazarÇaldıran Koşusu: 24 Ekim Pazar ANKARA KOŞULARIAnkara'da sezon 13 Nisan Salı günü açılıyor. 75. Yıl Hipodromu'nda planlanan 83 yarış gününde 401'i Çim ve 289'u Kum olmak üzere toplamda 690 koşunun yapılması planlandı. Bu koşuların 385'inde safkan İngiliz atları, 305'inde ise safkan Arap atları birincilik için piste çıkacak. Ankara'da İlkbahar-Yaz sezonunda yarışlar; Ekim-Kasım aylarında Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün, Nisan-Eylül aylarında ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri haftada 3 gün düzenlenecek.Ankara'da sezonun bazı önemli koşularının tarihleri ise şöyle;TBMM Koşusu: 8 Mayıs CumartesiTarım ve Orman Bakanlığı Koşusu: 29 Mayıs CumartesiMehmet Akif Ersoy Koşusu: 5 Haziran CumartesiAnkara Koşusu: 25 Eylül CumartesiHatay Koşusu: 2 Ekim CumartesiKraliçe Elizabeth Koşusu: 9 Ekim CumartesiCumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları: 30 Ekim Cumartesi

BURSA OSMANGAZİ HİPODROMU'NDAKİ YARIŞLARBursa'da ise yeni sezon perdesi 12 Nisan Pazartesi günü açılıyor. İlkbahar-Yaz sezonunda, 62 yarış gününde 290 Çim ve 206 Kum olmak üzere toplamda 496 koşu düzenlenecek. Bursalı yarışseverler bu koşuların 280' inde İngiliz, 216'sında ise Arap atlarının mücadelesine tanık olacak. Osmangazi Hipodromu'nda yarışlar Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılacak.

İZMİR ŞİRİNYERİzmir'de safkanlar 15 Nisan'da yarışseverlerle buluşacak. 61 yarış gününden oluşan ve 13 Kasım'a kadar sürecek olan yaz sezonu boyunca 277'si çim, 190'ı kum olmak üzere toplamda 467 koşu düzenlenecek. 261 tanesinin safkan İngiliz atlarına ve 2016 tanesinin de Arap safkanlarına mahsus olarak koşulacağı bu mücadeleler yaz sezonu boyunca Şirinyer Hipodromu'nda yarışseverlerle olacak. İzmir yaz yarış takvimi; Nisan-Haziran Eylül-Kasım ayları arasında Perşembe ve Cumartesi günleri, Temmuz-Ağustos aylarında ise Cumartesi ve Pazar günleri koşulacak şekilde planlanmıştır.Şirinyer Hipodromu'nda 28 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek 175.000 TL ikramiyeli, 4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus Ethem Menderes Koşusu (G3/DHT), İzmir'in İlkbahar-Yaz takvimindeki en önemli koşusu olarak göze çarpıyor.ADANA, ELAZIĞ VE ŞANLIURFAAdana'da 40 yarış gününden oluşan sezon 13 Nisan'da start alacak. 182'si çim, 115'i kum olan toplamda 297 koşunun 165'i İngiliz, 132'si de Arap atlarının mücadelesine sahne olacak. Elazığ'da 14 Nisan Çarşamba günü başlayacak yaz sezonu 10 Kasım Çarşamba günü son bulacak. Sezon boyu düzenlenecek 255 koşunun 141'inde İngiliz, 141'inde ise Arap safkanlar ter dökecek. Planlanan 44 yarış gününde, Nisan-Haziran ve Ekim-Kasım aylarında yalnızca Çarşamba, Temmuz-Ağustos aylarında Pazartesi ve Çarşamba, Eylül'de ise Pazar ve Pazartesi günleri yarış düzenlenecektir.

Şanlıurfa'da İlkbahar-Yaz sezonu 12 Nisan-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Toplamda 84 koşunun 41'i safkan İngiliz atları, 43'ü ise safkan Arap atları için düzenlenecek. Şanlıurfa Hipodromu'nda 12 yarış günü olarak tertiplenen takvimde yarışlar Pazartesi günleri koşulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı