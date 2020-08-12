Atlar Covid-19'un antikorunu üretti
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Atlar Covid-19'un antikorunu üretti

Atlar Covid-19'un antikorunu üretti Cansız Covid-19 virüs enjekte edilen atlar 45 gün sonra antikor üretti Adıyaman Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut: "Bu ülkemiz ve dünyamız için bir ilktir" Adıyaman'da atlara enjekte edilen cansız Covid-19 virüslerinden, atlar 45 gün sonra antikor üretti.

12.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:59

Atlar Covid-19'un antikorunu üretti

Cansız Covid-19 virüs enjekte edilen atlar 45 gün sonra antikor üretti

Adıyaman Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut:

"Bu ülkemiz ve dünyamız için bir ilktir"

ADIYAMAN - Adıyaman'da atlara enjekte edilen cansız Covid-19 virüslerinden, atlar 45 gün sonra antikor üretti.

Ülkemizde ve Dünya'da bir ilk olan bu çalışmada hayvan testleri aşamasına gelindi. 'Covidsera' ismi verilen antiserum çalışması Ülkemizde ve Dünya'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Atların virüsü 45 gün sonra antikora çevirmesinin ardından hayvanlar üzerinde test aşamasına gelindi.

TÜBİTAK destekli proje kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut öncülüğünde, 13 kişilik ekip, Ortadoğu başta olmak üzere bir çok ülkeye serum ihraç eden Vetal A.Ş. laboratuvarlarında Covid-19 serumu (Covidsera) çalışması başlattı.

1 Nisan tarihinde başlatılan çalışmalar ile hastalardan alınan cansız Covid-19 virüsleri inaktive edildikten sonra atlara enjekte edildi. Atlar 45 günün sonunda bu virüslerden antikor üretti. Antikorlar, hayvanlar üzerinde test aşamasına geldi. Yaklaşık 2 ay daha testlerin süreceği ve testlerin başarılı olmasının ardından, Covid-19 hastalarında kullanılmak üzere serum üretilecek.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, çalışmanın Ülkemizde ve Dünya'da önemli bir bilimsel çalışma olduğunu dile getirerek, "Yılan serumlarında, akrep serumlarında atlara yılan yada akrep toksini verilip atlardan alınan plazmalardan antitoksin elde ediliyordu. Bizde atlara cansız virüs verirsek antikor geliştirebilir miyiz? Düşüncesiyle planlama yaparak yola çıktık. TÜBİTAK'da da projemiz kabul edilince 1 Nisan'dan itibaren çalışmalara başladık.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde ki hastalardan aldığımız virüsleri önce çoğalttık, sonra inaktive ettik. Sonra değişik işlemlerden geçirip atlarımıza enjekte ettik. Atlardan 45'inci günden itibaren antikorlar almaya başladık. Şuanda antikorlar ile hayvan testleri aşamasına geldik

Şuanda Dünya'nın bir çok immunoglobulin var bir çok hastalıkta kullanılıyor ama bu Covid-19'a karşı kullanılacak.

Testlerimiz bir iki ay daha sürecek ama hayvan testleri aşamasına gelmek bile dünyada öncü olduğumuzu gösteren bir çalışmadır. Çünkü dünyada bu ve benzeri çalışma yok. Henüz Amerika'da buna benzer bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Dünya'da bitmiş bu aşamaya gelmiş bu şekilde bir çalışma yok. Bu bir ilktir, ülkemiz içinde ilktir, dünya içinde ilktir. Hayvanlarımız fabrika gibi çok sayıda hastaya faydası olabilecek kadar bu serumdan üretebiliriz" diye konuştu.

Atlar Covid-19'un antikorunu üretti

Kaynak: İHA

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