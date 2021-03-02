Atlanta Hawks'ta Lloyd Pierce dönemi sona erdi
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Atlanta Hawks'ta Lloyd Pierce dönemi sona erdi

02.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:37
Atlanta Hawks'ta Lloyd Pierce dönemi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks'ın başantrenörü Lloyd Pierce'ın görevine son verildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks'ın başantrenörü Lloyd Pierce'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon beklenen başarı istikrarı sağlanamadığı gerekçesiyle 44 yaşındaki Pierce'ın görevine son verilme kararı alındığı belirtildi.

Takımın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerden Nate McMillan ise geçici olarak başantrenörlük görevini üstlenecek.

Atlanta Hawks'ı 2018'den bu yana çalıştıran ve takımını bu dönemde play-off'lara taşıyamayan Pierce, bu sezon da beklentilerin uzağında kaldı.

Kadrosunda Trae Young, John Collins, Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Rajon Rondo ve Kris Dunn gibi önemli basketbolcular bulunduran Atlanta Hawks, 14 galibiyet ve 20 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.

Lloyd Pierce, daha önce Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies ve Philadelphia 76ers takımlarında yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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