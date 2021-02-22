Atlanta Hawks - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Atlanta Hawks - Denver Nuggets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Atlanta Hawks - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Atlanta Hawks - Denver Nuggets maçı gerçekleşecek. Peki, Atlanta Hawks - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

ATLANTA HAWKS - DENVER NUGGETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Atlanta Hawks - Denver Nuggets maçı Atlanta'da State Farm Arena'da oynanacak. Atlanta Hawks - Denver Nuggets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

ATLANTA HAWKS - DENVER NUGGETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 22 Şubat Pazartesi günü oynanacak Atlanta Hawks - Denver Nuggets maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.