Atlanta'da geçen yıl bir siyahiyi öldürünce kovulan polis görevine iade edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atlanta'da geçen yıl bir siyahiyi öldürünce kovulan polis görevine iade edildi

Atlanta'da geçen yıl bir siyahiyi öldürünce kovulan polis görevine iade edildi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Atlanta kentinde Haziran 2020'de siyahi Rayshard Brooks'u ateş ederek öldürdüğü için işten atılan polis Garrett Rolfe'nin, görevine iade edildiği belirtildi.

NEW ABD'nin Atlanta kentinde Haziran 2020'de siyahi Rayshard Brooks'u ateş ederek öldürdüğü için işten atılan polis Garrett Rolfe'nin, görevine iade edildiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Rolfe'nin işten çıkarılmasının iptali için yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Atlanta Sivil Servis Kurulu, Rolfe'ye yasal savunma hakkı verilmediğine hükmetti.

Kararda, "Kurul, Garrett Rolfe'nin temyizini onayladı ve Atlanta Polis Departmanının bir çalışanı olarak görevden alınmasını iptal etti." ifadesi yer aldı.

Rolfe'un avukatı Lance LoRusso, karar üzerine yaptığı açıklamada, Rolfe hakkındaki "adam öldürme" suçlaması davasının devam ettiğini, bu nedenle "idari izinli" sayılarak görevinin başına hemen dönmeyeceğini kaydetti.

Rayshard Brooks'un vurulması olayı

Atlanta Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklama ve olayı gösteren kamera görüntülerine göre 27 yaşındaki Rayshard Brooks, 14 Haziran 2020'de bir fastfood restoranının önünde "arabaya servis" için beklediği sırada aracında uyuyakalmış, daha sonra polisin ikazı üzerine aracını park yerine çekmişti.

Daha sonra kendisine alkol testi yapan polisler, Brooks'u alkol testini geçemediği gerekçesiyle kelepçelemeye çalışmış, buna direnen siyahi Amerikalı ile polisler arasında boğuşma yaşanmıştı.

Boğuşmada polisin elektroşok tabancasını alan Brooks, polislerden kurtularak kaçmaya başlamıştı. Görüntülere göre Brooks, elektroşok tabancasını kendisini takip eden polise doğrulttuğu sırada polis memuru Garrett Rolfe tarafından yakın mesafeden 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Polis, siyahi Amerikalının kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını duyurmuştu.

Olayın duyulmasının ardından kentte büyük protestolar yaşanmış ve artan baskı sonrasında Rolfe'nin işine son verilirken Atlanta Polis Şefi Erika Shields istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir
ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir
Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs, korkunç cinayeti annesiyle planlamış
Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs, korkunç cinayeti annesiyle planlamış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Özkoç Faik Öztrak Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Gomes Ozan Tufan Gökhan Töre Serdar Aziz Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atlanta'da geçen yıl bir siyahiyi öldürünce kovulan polis görevine iade edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 19:45:16. #1.15#

title