Atlanta'da geçen yıl bir siyahiyi öldürünce kovulan polis görevine iade edildi

NEW ABD'nin Atlanta kentinde Haziran 2020'de siyahi Rayshard Brooks'u ateş ederek öldürdüğü için işten atılan polis Garrett Rolfe'nin, görevine iade edildiği belirtildi.

NEW ABD'nin Atlanta kentinde Haziran 2020'de siyahi Rayshard Brooks'u ateş ederek öldürdüğü için işten atılan polis Garrett Rolfe'nin, görevine iade edildiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Rolfe'nin işten çıkarılmasının iptali için yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Atlanta Sivil Servis Kurulu, Rolfe'ye yasal savunma hakkı verilmediğine hükmetti.

Kararda, "Kurul, Garrett Rolfe'nin temyizini onayladı ve Atlanta Polis Departmanının bir çalışanı olarak görevden alınmasını iptal etti." ifadesi yer aldı.

Rolfe'un avukatı Lance LoRusso, karar üzerine yaptığı açıklamada, Rolfe hakkındaki "adam öldürme" suçlaması davasının devam ettiğini, bu nedenle "idari izinli" sayılarak görevinin başına hemen dönmeyeceğini kaydetti.

Rayshard Brooks'un vurulması olayı

Atlanta Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklama ve olayı gösteren kamera görüntülerine göre 27 yaşındaki Rayshard Brooks, 14 Haziran 2020'de bir fastfood restoranının önünde "arabaya servis" için beklediği sırada aracında uyuyakalmış, daha sonra polisin ikazı üzerine aracını park yerine çekmişti.

Daha sonra kendisine alkol testi yapan polisler, Brooks'u alkol testini geçemediği gerekçesiyle kelepçelemeye çalışmış, buna direnen siyahi Amerikalı ile polisler arasında boğuşma yaşanmıştı.

Boğuşmada polisin elektroşok tabancasını alan Brooks, polislerden kurtularak kaçmaya başlamıştı. Görüntülere göre Brooks, elektroşok tabancasını kendisini takip eden polise doğrulttuğu sırada polis memuru Garrett Rolfe tarafından yakın mesafeden 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Polis, siyahi Amerikalının kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını duyurmuştu.

Olayın duyulmasının ardından kentte büyük protestolar yaşanmış ve artan baskı sonrasında Rolfe'nin işine son verilirken Atlanta Polis Şefi Erika Shields istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru