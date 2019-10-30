Atla şehir meydanında gezip Atatürk'ü canlandırdı

30.10.2019 00:34

Bursa'da, sinema ve dizi oyuncusu İlker Gülümser, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla Atatürk'ü canlandırarak atla şehir meydanında gezdi.

Ulu Cami yanındaki Orhangazi Parkı'nda, giydiği askeri üniformayla Atatürk'ü canlandıran Gülümser, burada Gençliğe Hitabe'yi okudu, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ardından ata binen Gülümser, parkta bir süre gezdi. Bu sırada vatandaşlar Gülümser'e ilgi gösterdi ve onunla fotoğraf çektirip sohbet etti. Daha sonra Tayyare Kültür Merkezi'ne giden Gülümser, burada da ilgiyle karşılandı, vatandaşların fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Bu arada Gülümser, Uluslararası Sinema Derneği Başkanı Selami Yanık'ın yazdığı ve Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Ben Hep Vardım" tiyatro oyununda da Atatürk'ü canlandırdı.

Gülümser, oyun öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok sinema ve dizide rol aldığını, yaklaşık 15 yıldır da Atatürk'ün 18-45 yaş aralığındaki dönemini canlandırdığını söyledi.

Uluslararası Sinemacılar Derneği Başkanı Selami Yanık'tan teklif aldığını ve "Ben Hep Vardım" tiyatro oyununda Atatürk'ü canlandırdığını belirten Gülümser, "Bugün burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Bursa halkıyla kutladık. İlgi alaka ve her şey çok güzeldi. Bursa halkına çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak karşıladılar. Orhangazi Parkı'ndaki etkinlik de çok güzel geçti." dedi.

Yanık da Mustafa Kemal Atatürk ile Zübeyde Hanım'ın hayatından kesitlerin aktarıldığı "Ben Hep Vardım" tiyatro oyununu kendisinin yazdığını ve sahnelediğini anımsattı.

Oyunu Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelediklerini ifade eden Yanık, "Cumhuriyetin yıl dönümüne tarihi bir imza atmak istedik. Tiyatro öncesinde Atatürk'ü canlandıran İlker Gülümser, Orhangazi Parkı'nda halkla bir araya geldi. Vatandaşların ilgisi çok iyi oldu. Orada kısa bir kortej yürüyüşü oldu. Halk Gülümser'i görünce bayağı şaşırdı. 'Paşam gelmiş' diye sevindiler. İnsanların ilgisi bizi mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA