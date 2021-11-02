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Atla eroin sevkiyatı askere takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Atla eroin sevkiyatı askere takıldı

VAN (İHA) – İran'dan Van'ın Başkale ilçesine atla getirilmeye çalışılan 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildiBaşkale'de 6.

BAŞKALE, VAN (İHA) - VAN (İHA) – İran'dan Van'ın Başkale ilçesine atla getirilmeye çalışılan 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi

Başkale'de 6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı İran sınırının sıfır noktasındaki Kızılca Mahallesi Geçitvermez mezrasında bulunan Önder Sert Piyade Karakolunda görev yapan askerler tarafından yapılan faaliyette at görüntüsünün alınması üzerine operasyon başlatıldı. Askerler tarafından yapılan dikkatli ve titiz çalışma neticesinde bulunan atın yükünde toplamda 119 paket halinde 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi.

Hudut birlikleri, ele geçirilen uyuşturucuyu Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakolundaki narkotik ekiplerine teslim etti. - VAN

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