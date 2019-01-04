Atkı ve Bereler Çocukların "Görmedikleri Kardeşlerini" Isıttı

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne bağlı İlkadım Gençlik Merkezindeki kurslara katılan ilkokul öğrencilerinin "Kardeşim Üşümesin" Projesi kapsamında topladığı giyecekler, köy okullarında eğitim gören çocuklara ulaştırıldı.

İlkadım Gençlik Merkezi'nce yürütülen projeye destek veren öğrenciler, annelerine atkı ve bere ördürdü.

Merkezde spor, sanat, temel dersler ve dil eğitimi alan öğrencilerin topladığı atkı ve bereler, kentin köylerinde yaşayan, daha önce hiç görmedikleri ancak kardeş kabul ettikleri çocuklara dağıtıldı.

İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minik öğrencilerin katkı verdiği projenin köy okullarındaki öğrencileri ısıttığını söyledi.

Projeye iki ay önce başladıklarını belirten Erdin, "Merkeze gelen öğrencilerimiz, annelerine bere ve atkı ördürdü. Bazıları ise satın aldığı atkı, bere, çorap ve eldivenleri bize getirdi. Biz de bunları köy okullarındaki çocuklarımıza götürüp teslim ettik. 'Kardeşim Üşümesin' sosyal sorumluluk projesi, çocuklarımızın hiç tanımadıkları insanlara yardım yapmasını sağladı. Minik çocuklarımızın paylaşım yapmasını sağlarken diğer taraftan da köy okullarındaki çocuklarımız üşümesin istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA