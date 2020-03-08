Atız'dan Kadınlar Günü mesajı
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Adıyaman, 8 Mart, Güncel

Atız'dan Kadınlar Günü mesajı

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, " Kadınlar mutluysa hem ülke hem de dünya mutludur" dedi.

08.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:08
Atız'dan Kadınlar Günü mesajı

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, " Kadınlar mutluysa hem ülke hem de dünya mutludur" dedi.


Cennet annelerin ayağının altındadır sözünü ilke edinip, annelere olan sevgi, saygı ve hoşgörüyü tüm kadınlara yönelik göstermeliyiz diyen Coşkun Atız, "Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. Unutulmamalıdır ki, her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve öz güveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüz de en önemli güvencemizdir. Ayrıca Kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakarlıkları, yüksek duygusal zekaları, nezaketleri ve letafetiyle toplumumuzun kurucu ve denge unsuru olmuşlardır. Kadının gerçek alanı hayatın kendisi olduğunu belirtendir, sevgidir ve erdemdir. Bunun için de gerektiği şekilde desteklenmesi ve bu anlamda kadınlarımıza hak ettikleri değerin verilmesi gerekmektedir. Kadın, toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyidir. Bizim örf ve adetlerimize göre yuvanın gerçek sahibi olan kadınlarımız ailenin ve doğal olarak da toplumun temel direğidir. Çocukları, dolayısı ile toplumu yetiştiren ve ülkenin kaderini çizen kadındır. Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Bu anlamlı günlerini yürekten kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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