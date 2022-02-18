Atıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Atıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kişi, hurda topladığı at arabasına el konulunca kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kişi, hurda topladığı at arabasına el konulunca kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı'da hurdacılık yapan ismi öğrenilemeyen vatandaşın hurda topladığı at arabasına el konuldu. Ekmek teknesinin elinden alınmasına kızan vatandaş, atıyla kaymakamlık binasına geldi. Atıyla kaymakamlık binasına girmek isteyen vatandaşa görevliler izin vermedi.

Hasta çocuğu olduğunu ve çalışması gerektiğini söyleyen vatandaş, atını kaymakamlık bahçesindeki direğe bağladı. Daha sonra görevlilerce kaymakamla görüştürülmek üzere binaya alındı.

Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(Ferit Savaş/ İHA)

Atıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ekmek, Hatay, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title