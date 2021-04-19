'Atiye'ye intihal davası
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'Atiye'ye intihal davası

'Atiye'ye intihal davası
Hürriyet - Haberler | Magazin

Eldener, "Atiye'nin bir mağaraya inmesi ve halüsinasyonlar görmesi... Ardından bilinçaltına yolculuk yapması gibi birçok fikir 'Yedi Uyananlar'dan alınmış.

Eldener, "Atiye'nin bir mağaraya inmesi ve halüsinasyonlar görmesi... Ardından bilinçaltına yolculuk yapması gibi birçok fikir 'Yedi Uyananlar'dan alınmış. İntihali saptayan çok detaylı bir rapor hazırladık." Yazar, dizinin esin kaynağı olan Şengül Boydaş'a ait "Dünyanın Uyanışı" adlı romanın "Atiye"yle ilgisiz olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet

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