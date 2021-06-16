Atiye ninenin yardımına polis ekipleri yetişti
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Atiye ninenin yardımına polis ekipleri yetişti

Atiye ninenin yardımına polis ekipleri yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Avanos ilçesinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Atiye Yurtutan'ın yardımına polis ekipleri koştu.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Atiye Yurtutan'ın yardımına polis ekipleri koştu.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Orta Mahalle 300. sokak üzerinde devriye esnasında bir vatandaş tarafından polis ekiplerine dut ikramında bulunuldu. Devriye ekiplerinin o esnada çevredeki bir evden kapıya vurulma sesini duymasının ardından polis ekipleri evin önüne geldi. İçeride bulunan 85 yaşındaki Atiye Yurtutan kapının arkasında rahatsızlanıp düştüğünü ve yerden kalkamadığını söylemesinin ardından ekipler 110 ve 112 ekiplerinin yanı sıra eve çilingir çağırdı. Kapının sürgülü olmasından dolayı kapının açılmadığı belirleyen ekipler evin camını kırarak içeri girdi. Burada 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Atiye Yurtutan Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürü Rafet Tokgöz daha sonra Atiye Yurtutan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'da yaşlı kadını kurtaran ekiplere teşekkür belgesi verdi. - NEVŞEHİR

Atiye ninenin yardımına polis ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Atiye ninenin yardımına polis ekipleri yetişti - Haberler
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