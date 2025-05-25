Atiye kimdir, Atiye Galatasaraylı mı? Atiye Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Atiye kimdir, Atiye Galatasaraylı mı? Atiye Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu. Atiye o isimlerden merak edilenlerden iri oldu. Peki, Atiye kimdir, Atiye Galatasaraylı mı?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Atiyekimdir, Atiye Galatasaraylı mı? Atiye Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

ATİYEKİMDİR?

Deniz Atiye Yılmaz (d. 22 Kasım 1988; Bremen, Batı Almanya), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. 2006'de çıkış şarkısı "Don't Think" ile Türkiye'de ün kazandı. Grammy Ödül Törenine katılan ilk Türk şarkıcıdır. 2011 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni kazanarak Avrupa'nın en iyi Türk sanatçısı seçilmiştir.

2007'de ilk stüdyo albümü Gözyaşlarım'ı yayınladı. O zamanlar "Atiye Deniz" adı ile kendini duyurdu. Albümde hem İngilizce hem de Türkçe sözlü şarkılara yer veren Atiye, çıkış şarkısı "Don't Think" ile internette kısa zaman içerisinde popüler oldu. Bu şarkısıyla 2007 yılında düzenlenen Kral Türkiye Müzik Ödülleri "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülünü aldı. Atiye, ana dili Türkçenin yanı sıra iyi derecede Felemenkçe'(Hollandaca), Fransızca, Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Diskografi

Albümleri

Gözyaşlarım (2007)

Atiye (2009)

Budur (2011)

Soygun Var (2013)

Deli İşi (2022)

Single'ları

Don't Think (2006)

Bring Me Back (2012)

Yetmez (2014)

Sor (2015)

Come to Me (2015)

Abrakadabra (2015)

Kalbimin fendi (2016)

İnşallah Canım Ya (2016)

Zamansız Aşklar (2017)

Radiant Night (2017)

We Got That La (2017)

Mazallah (2017)

Hisset (2018)

Tom Tom (2019)

Ses Seda Yok (2021)

Allem Kallem (2022)

Düet'leri

Kal (Teoman ile)

Güzelim ( Sultana ile)

Aşkistan (Ozan Doğulu ile)

Nasıl Yani ( İskender ,Mirkelam ile)

As I Am (TALA ile)

Tüm Bir Yaşam ( Erol Evgin ile)

Filmografi

Bu İşte Bir Yalnızlık Var (2013)

Bana Git De (2016)

ATİYE YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Atiye Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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