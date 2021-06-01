Atiye 3. sezon ne zaman?
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Atiye 3. sezon ne zaman?

Atiye 3. sezon ne zaman?
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Dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmeti olan Netflix'in merak uyandıran Türk dizisi "Atiye" 3. sezon için 2020 yılının yaz aylarında sete çıktı. Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizinin kadrosuna yeni oyuncular da katıldı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman?

Sevilen oyuncu Selma Ergeç de son olarak dizinin kadrosuna katılan isi Göbeklitepe'de gizemli bir cam ustası olan Umut karakteriyle izleyici ile buluşurken çocuk oyuncu, Lara Tonka ise Atiye ve Erhan'ın kaderlerini değiştirecek Aden'i canlandıracak. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi, Civan Canova, Meral Çetinkaya ve 2. Sezonda kadroya dahil olan Senan Kara gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı Atiye'nin 3. sezon konusu ise şöyle;

Bu güne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan'ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven bekliyor. Geçmişlerine ait tüm sırlara sahip küçük bir kız çocuğu beklenmedik bir şekilde hayatlarına girer. Bu gizemli kızın rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacaklar.

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

Atiye'nin 3. sezonu ises 17 Haziran itibarıyla Netflix'te yerini alacak.

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