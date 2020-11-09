Atıştırmalıklarda yeni tercih
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Atıştırmalıklarda yeni tercih

09.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 09.11.2020 10:45
Atıştırmalıklarda yeni tercih

Kuru meyve sektörüne kısa bir süre önce Dovido markasıyla giriş yapan Dovido Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kuru meyve sektörüne kısa bir süre önce Dovido markasıyla giriş yapan Dovido Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Uzakdoğu ülkelerinin ardından Avrupa ve İskandinavya ülkelerine de ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Firma Dış Ticaret Müdürü Yusuf Topaloğlu, Manisa'da 1993 yılında geniş bir bağlık alanda faaliyete başladıklarını, 2014 yılında da Dovido markasıyla ürün yelpazesini genişleterek perakende pazarına giriş yaptıklarını ve kuru meyve sektöründe yerlerini aldıklarını söyledi. İç piyasanın yanı sıra TurkishExporter ile ihracata da ağırlık vermeye başladıklarını ve hızlı bir yol kat ettiklerini ifade eden Yusuf Topaloğlu, "Uzakdoğu ülkelerinden sonra Almanya, Finlandiya ve Amerika'ya ihracata başladık" dedi. Teşvik olmamasına rağmen görüşmelerinin aktif olması sonucu TurkishExporter ile yeniden üyelik anlaşması yaptıklarını anlatan Topaloğlu, "Üyeliğimizi yeniler yenilemez Hong Kong'a ürün ihraç ettik" diye konuştu.

Topaloğlu şunları söyledi:

"Dökme ve fason üretimlerin dışında yerli, tescilli bir marka ile Dünya pazarına açılma stratejisi ile yola devam ediyoruz. Kendi markanızla ihracat, kaliteli ambalaj ve iletişim anlamında üst seviyede hizmet vermenizi gerektiriyor. Eğitimli, tecrübeli ve kaliteli personelimiz ile son teknoloji kullanarak iç piyasada ve ihracatta kaliteli üretim yapan saygın firmalar arasında yer almaktayız. Hammadde alımından paketlemeye kadar tüm aşamalar BRC sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır. Firmamızın hem üretici olması hem aynı marka altında çok geniş ürün yelpazesine sahip olması gibi faktörlerle sağlıklı atıştırmalıklar konusunda tercih edilen bir marka haline geldik." - KONYA

Atıştırmalıklarda yeni tercih

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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