Atısku arıtma tesislerinin çitleri yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atısku arıtma tesislerinin çitleri yenilendi

Atısku arıtma tesislerinin çitleri yenilendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başarıyla işlettiği atıksu arıtma tesislerinin güvenliği için de çalışmalar yürütüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde başarıyla işlettiği atıksu arıtma tesislerinin güvenliği için Ahmetli, Akhisar, Gelenbe, Gördes, Karakurt, Kula, Saruhanlı ve Turgutlu'daki tesislerin etrafında bulunan çitlerde bakım, onarım çalışması gerçekleştirdi. Hasar görmüş kısımlarda ise çitler yenilenerek güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu kapsamda Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ahmetli, Akhisar, Gelenbe, Gördes, Karakurt, Kula, Saruhanlı ve Turgutlu Atıksu Arıtma Tesislerinin etrafında bulunan çitlerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Yapılan iş kapsamında toplamda 2 bin 470 metrelik hasar gören çit yenilenirken beton direk dikilip sökülmesi ve dikenli tel örgü çekilmesi işlemleri de yapıldı.

Tesislerde güvenlik önlemleri artırıldı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonuyla Bakırçay ve Gediz havzalarında kirliliği önlemek adına il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarıyla işlettiklerini belirterek, "Atıksu arıtma tesislerimizle ilimiz nüfusunun yüzde 77'sine hitap ederek atıksuların doğaya arıtılmış bir şekilde deşarjını sağlıyoruz. Başarıyla işlettiğimiz atıksu arıtma tesislerimizin güvenliği için de adımlar atıyoruz. Hem tesislerimizde olabilecek hırsızlık girişimlerini önlemek hem de sahipsiz hayvanların tesis ünitelerine, giriş ve ızgara kanallarına düşerek oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla Ahmetli, Akhisar, Gelenbe, Gördes, Karakurt, Kula, Saruhanlı ve Turgutlu Atıksu Arıtma Tesislerimizin etrafına döşediğimiz çitlerin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Bilgiç Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Fatma Girik Sevda Erginci Seren Serengil
Spor Diego Burak Elmas Rıza Çalımbay Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atısku arıtma tesislerinin çitleri yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 14:56:48. #1.14#

title