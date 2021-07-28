Atısku arıtma tesislerinin çitleri yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başarıyla işlettiği atıksu arıtma tesislerinin güvenliği için de çalışmalar yürütüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde başarıyla işlettiği atıksu arıtma tesislerinin güvenliği için Ahmetli, Akhisar, Gelenbe, Gördes, Karakurt, Kula, Saruhanlı ve Turgutlu'daki tesislerin etrafında bulunan çitlerde bakım, onarım çalışması gerçekleştirdi. Hasar görmüş kısımlarda ise çitler yenilenerek güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu kapsamda Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ahmetli, Akhisar, Gelenbe, Gördes, Karakurt, Kula, Saruhanlı ve Turgutlu Atıksu Arıtma Tesislerinin etrafında bulunan çitlerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Yapılan iş kapsamında toplamda 2 bin 470 metrelik hasar gören çit yenilenirken beton direk dikilip sökülmesi ve dikenli tel örgü çekilmesi işlemleri de yapıldı.

Tesislerde güvenlik önlemleri artırıldı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonuyla Bakırçay ve Gediz havzalarında kirliliği önlemek adına il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarıyla işlettiklerini belirterek, "Atıksu arıtma tesislerimizle ilimiz nüfusunun yüzde 77'sine hitap ederek atıksuların doğaya arıtılmış bir şekilde deşarjını sağlıyoruz. Başarıyla işlettiğimiz atıksu arıtma tesislerimizin güvenliği için de adımlar atıyoruz. Hem tesislerimizde olabilecek hırsızlık girişimlerini önlemek hem de sahipsiz hayvanların tesis ünitelerine, giriş ve ızgara kanallarına düşerek oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla Ahmetli, Akhisar, Gelenbe, Gördes, Karakurt, Kula, Saruhanlı ve Turgutlu Atıksu Arıtma Tesislerimizin etrafına döşediğimiz çitlerin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler