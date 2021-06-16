Atış Serbest'in "Mecmu" sergisi Barın Han'da açıldı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğretim görevlileri Can Aytekin ve Levent Aygül'ün girişimleriyle başlayan "Atış Serbest" sergilerinin altıncısı, Barın Han'da sanatseverlerle buluştu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğretim görevlileri Can Aytekin ve Levent Aygül'ün girişimleriyle başlayan "Atış Serbest" sergilerinin altıncısı, Barın Han'da sanatseverlerle buluştu.

SAHA Derneğinin desteği ile 20 sanatçının duo işleri "Mecmu" teması altında Fatih'deki Barın Han'ın 5 katlı mekanında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Can Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçmişte Barın Han'a gelen hattatlar, ressamlar, edebiyatçılar perşembe toplantılarında buluşuyorlardı, gündem hakkında konuşmalar yapıyorlardı. Bunlara bazı anılarda da rastlayabilirsiniz. Emin Barın'ın vefatından sonra han biraz boş kalıyor, daha sonra ailenin desteğiyle tekrar burası bir sanat merkezi olarak kullanılmaya başladı. Bu sergilerin son versiyonu da bu." dedi.

Sergi için Barın Han'ın kimliğinden ve Emin Barın'dan yola çıkarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Aytekin, şöyle devam etti:

"Duo çalışma yaptığımız Levent Aygül'le Emin Barın'ın Sabri Berkel'le ilişkisini düşündük. Emin Barın geleneksel bölümde, Sabri Berkel resim bölümünde akademisyendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin burayla da böyle bir bağlantısı var. Biz de buna devam ediyoruz. Biz de okuldan buraya gelirken Sabri Berkel'i de yanımıza alıp onun Emin Barın'la arasındaki ilişkiyi konu alalım istedik."

"İzleyiciler 10 ayrı alanda bir sergi görüyor gibi düşünüyoruz"

Sergiye ev sahipliği yapan Barın Han'ın koordinatörü Emir Barın da şunları kaydetti:

"Serginin ilk başında ekiple konuştuğumuzda 20 sanatçılık bir çalışma düşünüyorlardı. Sanatçıları, ikili eşleştirmeler yaparak 10 farklı mekana bölerek ilerledik. İzleyiciler 10 ayrı alanda bir sergi görüyor gibi düşünüyoruz. Ama 'Mecmu' altında birleşmiş oluyorlar. Mecmu da bir araya gelmiş, birleştirilmiş demek. Barın Han'ın bütüncül, bütünleştirici yapısını ön plana çıkartıyor bu sergi. Her katında farklı işler olmasına rağmen birbiri arasında bağlantılar ve geçişleri görebiliyoruz."

Barın, sanatçıların salgın süreci boyunca çalışmalarına çoğunlukla Barın Han'da devam ettiğini belirterek, "Burası biraz daha karmaşık bir yapıda ve izleyicinin girdiği anda farklı bir şeyle karşılaşabileceği bir alan. Mekanda çok güzel yerleştirmeler yaptı sanatçılar. Alandaki diğer objelerin de geçmişini, belleğini, hafızasını düşünerek ona uygun yerleşimler yaptılar. Bu çok önemli bir şey. Barın Han olarak biz de bu heyecanı verecek alanı sanatçılarla buluşturmak üzere çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ziyaretçilerin beş kata yayılmış sergide farklı video çalışmaları, resim, heykel veya enstelasyonları izleyebileceklerini söyleyen Barın, "Birçok alanda Emin Barın, matbaa ve cilt sektörüyle geçmişe ithafen çalışmalarla izleyiciyle buluşacak. Ek olarak Barın Han'ın bünyesinde Emin Barın'ın yazı atölyesi izleyiciye açık olacak. Bu zaman zarfında izleyiciler Emin Barın'ın 1950'lerden beri değişmemiş, eski haliyle korunmuş yazıhanesini gezebilecekler." diye konuştu.

Sergide Aslı Dinç, Burak Dikilitaş, Levent Türkan, Volkan Kızıltunç, Ayça Telgeren, Çağrı Saray, Memed Erdener, Elif Çelebi, Şule Nur Alev, Elvan Ekren, Güneş Çınar, Vahit Tuna, Ahu Akgün, Defne Tesal, Can Aytekin, Levent Aygül, Atalay Kam Yeni, Güneş Terkol, Didem Erbaş ve Erhan Özışıklı'nın eserleri yer alıyor.

Can Aytekin ve Levent Aygül'ün girişimleriyle başlayan "Atış Serbest" sergilerinin altıncısı "Mecmu", 16 Temmuz'a kadar çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, 12.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı