Atış Poligonunda Toprak Altında Kalarak Öldü

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, atış poligonunda meydana gelen heyelanda toprağın altında kalan İsrafil Şen (53), çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arifiye Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan atış poligonunda öğlen saatlerinde, heyelan meydana geldi. Poligonu çevreleyen toprağın kayması sonucu İsrafil Şen, toprak altında kaldı. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri geldi. Toprak altında kalan İsrafil Şen, yapılan çalışmalar sonucunda çıkarıldı. Şen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsrafil Şen doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Şen'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. İsrafil Şen'in poligonun yanındaki alanda fidan yetiştiriciliği yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sakarya

Kaynak: DHA